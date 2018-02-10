В Мурманске загорелся рыболовецкий корабль

В мурманском порту спасатели ликвидируют пожар на судне. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Информация о ЧП поступила на пульт дежурной службы "01" в 16.15. Горит верхняя палуба рыболовецкого корабля "Камчатский лосось". Сейчас с огнем борются пожарные. Со стороны МЧС в ликвидации возгорания принимают участие 27 человек и восемь единиц техники.

Причины инцидента пока не установлены. По словам жителей области, обсуждающих происшествие в социальных сетях, "Камчатский лосось" стоит в том же доке судоремонтного завода, где в прошлом году загорелся рыболовецкий траулер "Одиссей". Тогда ЧП могло быть связано с огневыми работами.