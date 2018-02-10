В Петербург прибыл китайский культурный "десант"

В Петербурге стартовал один из крупнейших в стране фестивалей китайской культуры, приуроченный к празднованию Нового года по Восточному календарю. Гости из Поднебесной пригтовили жителям Северной столицы широчайшую культурную программу.

Как известно, дата китайского Нового года привязана к лунному циклу, а потому плавающая - нынешней зимой его наступление отмечают 16 февраля. Однако посвященные этому празднику мероприятия продлятся в Петербурге до 2 марта.

Так, в ТРК "Питер Радуга" на проспекте Космонавтов открылась выставка произведений нематериального культурного наследия провинции Сычуань, на которой представлены образцы вышивки, парчи, гравировки по дереву, Ушэнского резного рисунка из бумаги, пейзажная живопись и традиционные зонты.

В воскресенье в Доме молодежи Василеостровского района пройдет второй школьный фестиваль "Китайский Новый год"с мастер-классами и выступлениями артистов из Петербурга и Сычуани.В отеле "Хлидэй Инн" у Московских ворот стартует турнир по настольной игре Вэйци (больше известной у нас как Го) на кубок генерального консульства КНР.

Кроме того, с 17 февраля в актовом зале Академии музыки Елены Образцовой стартует курс лекций, в рамках которого ведущие востоковеды Северной столицы расскажут о самых аспектах прошлого и настоящего Поднебесной от фольклорных верований и традиционных обрядов до современного театра и кино, литературы, гендерных взаимоотношений и религии. Здесь же можно будет попасть на местер-классы по росписи китайских оперных масок, керамики, вееров и китайских фонариков, научиться каллиграфии, узловому плетению и вырезанию из бумаги.

В Капелле 19 февраля празднование Восточного Нового года продолжит Концерт классической и фольклорной музыки при участии китайского музыкального коллектива PURAQ и ансамбля "Эссе-Квинтет" из Санкт-Петербурга. Здесь же 22 февраля выступит оперная певица, обладательница знаменитого сопрано Вань Дань вместе с Викторией Ястребовой из Северной Осетии (сопрано) и баритоном Владимиром Целебровским из Карелии.

А 23 февраля в киноцентре "Родина" на Караванной улице стартует фестиваль китайского кино. Зрители увидят ленты "Дама династии: Ян Гуйфэй", "Мистер Шесть", "Третий вид любви", "История о трех городах", "И горы сдвигаются с места". Фсе фильмы будут демонстрироваться на языке оригинала с русскими субтитрами. Также в кинотеатре "Англетер" на малой морской 24 февраля покажут одну из самых успешных китайских картин - эпическую поэму "Герой" Чжана Имоу.

- Главы государств Китая и России объявили 2018-й и 2019-й Годами межрегионального сотрудничества. Уверена, что празднование Китайского Нового года будет способствовать взаимному пониманию и дружбе народов двух стран, - сказала госпожа Го Минь, генеральный консул КНР в Санкт-Петербурге.