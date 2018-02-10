В Петербурге угонщики напали на сотрудника полиции

Петербургская полиция объявила розыск двух мужчин, подозреваемых в угоне автомобиля. При попытке задержания они избили сотрудника полиции.

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД, все произошло накануне вечером у дома 5 по аллее Поликарпова в Приморском районе города. Наряд ДПС обратил внимание на двух неизвестных, которые пытались вскрыть автомобиль Toyota Land Cruiser.

Один из полицейских подошел к неизвестным и предложил предъявить документы. В ответ оба злоумышленника нанесли несколько ударов сотруднику правоохранительных органов и бросились бежать.

Подозреваемым удалось скрыться на автомобиле, который ждал их в конце улицы. Ведется их активный поиск.