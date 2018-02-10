В Севастополе суд взыскал с судовладельца 300 тысяч за разлив топлива

В Севастополе взыскано 300 тысяч рублей с владельца судна "Нептун", с которого во время подтопления в воду Черного моря попали нефтепродукты. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Севастополя.

Возмещения вреда, нанесенного природе, добилась в суде Севастопольская межрайонная природоохранная прокуратура. Ленинский районный суд удовлетворил ее исковое заявление в отношении пользователя "Нептуна" - "Всероссийского общества спасания на водах". Его рыболовецкое судно 1979 года постройки много лет не использовалось и на приколе ржавело в порту Камышовой бухты в районе базы "Гидронавт".

В конце концов из-за коррозии ошвартованное судно дало течь. 17 октября 2017 года оно было подтоплено до верхней палубы, и в море попали находившиеся на борту нефтепродукты.

Специалисты Росприроднадзора зафиксировали превышение предельно допустимых концентраций нефтепродуктов в морской воде в 2,4-3,6 раз. По специальной методике был подсчитан нанесенный экологии ущерб - он составил около 300 тысяч рублей. Эта сумма и взыскана судом по требованию прокуратуры.



Решение суда еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано в предусмотренном законом порядке.