На Кубани задержали подозреваемого в убийстве двух человек

Больше месяца кубанские правоохранители искали мужчину, подозреваемого в убийстве двух человек и покушение на убийство третьего. И вот в пятницу вечером пресс-служба СУ СК РФ, сообщила о его поимке. По информации ведомства, в результате оперативно-розыскных мероприятий при участии следователя-криминалиста, а также сотрудников полиции по подозрению в совершении этих преступлений задержали 37-летнего местного жителя.

Перестрелка, в результате которой двое мужчин погибли, а один был ранен, произошла четвертого января в лесополосе под Краснодаром, где жители пригородного поселка Лорис собрались для распития спиртных напитков.

По версии следствия, накануне трое приятелей избили брата задержанного. Узнав об этом, 37-летний мужчина, решил отомстить за брата. Взяв с собой обрез охотничьего ружья, он отправился в лесополосу, где произвел в собутыльников четыре выстрела дробью. Двое из них получили огнестрельные ранения, от которых скончались на месте, а третий был ранен, но сумел добраться до местных жителей, которые вызвали сотрудников правоохранительных органов и скорую помощь. Как уточняет пресс-служба ведомства, пострадавший не погиб только благодаря своевременно оказанной медицинской помощи.

После совершенного преступления злоумышленник скрылся, а оружие спрятал. В ходе следственных действий в гараже знакомого фигуранта было обнаружено и изъято ружье и боеприпасы к нему. По изъятым предметам назначены молекулярно-генетические, баллистическая и химическая экспертизы. Кроме того, обнаружены и изъяты полимерные пакеты с веществом неизвестного происхождения, по ним также назначено проведение химической экспертизы.

В настоящее время подозреваемый задержан, рассматривается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.