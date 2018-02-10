Россия и Эстония произвели обмен гражданами, осужденными за шпионаж

Сюжет из популярного детектива с участием Донатаса Баниониса "Мертвый сезон" с обменом разведчиков двух государств повторился сегодня на российско-эстонской границе. По информации портала Delfi "Россия и Эстония произвели сегодня обмен гражданами, осужденными за шпионаж".

Гражданина РФ Артема Зинченко, отбывавшего срок в Эстонии, обменяли на осужденного в РФ за аналогичное преступление эстонского предпринимателя Райво Суси. Обмен был произведен, по информации Департамента оборонной полиции Эстонии (КаПо), на пограничном пункте Койдула российско-эстонской границы.

Как уже сообщалось, Харьюский уездный суд в мае 2017 года приговорил Артема Зинченко к пятилетнему тюремному заключению. Райво Суси в декабре 2017 года в России признали виновным в шпионаже и приговорили к лишению свободы сроком на 12 лет. Оба они подали прошение о помиловании, которое президенты Эстонии и России удовлетворили.