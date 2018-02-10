Российские военные доставили в провинцию Хомс две тонны продуктов

Военные РФ за последние сутки доставили жителям сирийской провинции Хомс около двух тонн продуктов питания. Об этом информирует российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии.

"В населенный пункт Абу-Хакфа-эль-Джануби провинции Хомс доставлено около двух тонн продовольствия", - сообщили в Центре.

Кроме того, мирным сирийцам города Алеппо раздали тонну хлеба, а в населенный пункт Эль-Хусейния (провинция Дейр-эз-Зор) доставили питьевую воду. Медпомощь российских врачей получили 20 мирных граждан, в том числе 16 детей.

Между тем беженцы и внутренне перемещенные лица продолжают возвращаться в свои дома, оставленные после начала боевых действий. За последние сутки в родные места прибыли 19 жителей провинций Хомс и Дамаск.