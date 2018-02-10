Шарлотт Калла: Не чувствую себя легендой

Первой чемпионкой Игр в Пхенчхане стала шведская лыжница Шарлотт Калла, которая победила в женском скиатлоне на 15 километров. Это "золото" стало для нее третьей в карьере - ранее она побеждала в Ванкувере и Сочи.

За несколько километров до финиша Калла предприняла атаку, оторвавшись от своей главной конкурентки норвежки Марит Бьорген. И этого преимущества ей в итоге хватило для победы. С шестью олимпийскими медалями Шарлотт стала одной из самых титулованных шведских лыжниц, но причислять себя к когорте великих она отказалась наотрез.

Шарлотт, какие чувства испытывает первая чемпионка Пхенчхана?



Шарлотт Калла: Я очень счастлива. Чувства просто невероятные.

Вы просчитывали момент для решающей атаки, чтобы Марит Бьорген не могла вас достать, поскольку была закрыта другими девушками?



Шарлотт Калла: Если честно, я не знала точно, где находится Марит в этот момент. Просто понимала, что она где-то рядом, но пыталась сфокусироваться на своем собственном выступлении, увеличить скорость, а не оценивать действия других.

Когда вы решили, что будете атаковать именно в этом месте?



Шарлотт Калла: Еще во время первого круга я поняла, что это будет удачный момент.

Ваш тренер волновался, что это произошло достаточно рано. А вы сами комфортно себя чувствовали? Не боялись, что не хватит сил или что вас догонят?



Шарлотт Калла: Мысли были. Но я просто бежала вперед и думала только о своем собственном темпе, не оглядываясь на остальных.

Ваша подруга по команде Эбба Андерсон пришла к финиш четвертой. Это помогало, что она была рядом?



Шарлотт Калла: Да, это действительно вдохновляло меня - видеть ее то впереди, то позади. У нас получилась хорошая командная работа. Я рада, что Эбба заняла четвертое место. Было здорово, увидеть ее сразу же после финиша.

Сикстен Ернберг, Гунде Сван, Томас Вассберг - вы наверняка знаете имена этих шведских лыжников. Сейчас вы встали с ними в один ряд, выиграв третью Олимпиаду. Чувствуете себя равной им?



Шарлотт Калла: В это сложно поверить, потому что они - легенды. Просто невероятно, когда твое имя называют наравне с ними. И конечно я не чувствую себя равной им.

Ваш отец и лучший друг сейчас здесь, в Пхенчхане. Их поддержка помогает?



Шарлотт Калла: Да, они действительно замечательно меня поддерживают. Это здорово, что они рядом в такой удачный для меня день.