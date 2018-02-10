Швейцарские хоккеистки разгромили "единую Корею"

Объединенная женская сборная Кореи по хоккею с крупным счетом 0-8 проиграла швейцаркам в первом отборочном матче олимпийского турнира. Впрочем сами корейцы не очень сильно расстроились, подчеркивая, что главное не счет, а ощущение единения нации вне зависимости от идеологии.

Хотя основная часть иностранных журналистов очень прохладно отнеслась к предстоящему матчу между Кореей и Швейцарией, но в самой Корее аншлаг был такой, как будто их сборная добралась до финала Олимпиады. К хоккейному центру Квандон в Канныне люди стали стекаться еще за два часа до начала игры, при этом все шли без преувеличения как на праздник. Зашедшие на трибуны за полчаса до начала встречи десятки северокорейских девушек из группы поддержки немедленно спровоцировали всеобщий интерес. Черлидеры из КНДР тут же стали еще больше заводить публику разными кричалками в стиле "Корея - едина!", "Вперед, победим!"

Вскоре на трибуны прибыли и политические тяжеловесы. Матч пришли совместно смотреть президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин с супругой, глава МОК Томас Бах, а также два главных лица из северокорейской делегации, прибывшей на Юг вчера - председатель парламента КНДР Ким Ён Нам и младшая сестра Ким Чен Ына Ким Ё Чжон. Сегодня Ким Ё Чжон передала от старшего брата Мун Чжэ Ину сенсационное предложение, официально пригласив Муна посетить Пхеньян. В общем атмосфера на VIP-трибуне была неплохой - в духе единства всей Кореи.

Правда, швейцарки решили, что это "межкорейское братание" их не касается, а на хоккейной площадке с противоположной стороны пощады не будет никому. Разница в классе стала ясна очень быстро. Кореянки старались, но в команде не было заметно сыгранности, да и c мастерством были проблемы. Канадский тренер кореянок Сара Муррэй "разбавила" каждую южнокорейскую пятерку одной хоккеисткой из КНДР, но это особо не помогло повысить класс игры сборной. У швейцарок же было заметно, что играет хорошая, добротная команда, имеющая различные домашние заготовки. Кореянкам же оставалось полагаться на отдельные индивидуальные проходы, которые были не таким уж и опасными. В результате по итогам первого сборная Швейцарии уверенно выигрывала со счетом 0-3.

Все окончательные вопросы по поводу победителя матча были сняты уже за первые две минуты второго периода, когда швейцарки забросили еще две безответные шайбы. После этого главной интригой было лишь то, смогут ли кореянки хотя бы "размочить" счет. По ходу игры это не особо получалось. Швейцарки хотя и немного сбавили, но откровенно играть в поддавки тоже не желали.

Если кто-то и мог составить реальную конкуренцию швейцарским хоккеисткам, то это были северокорейские болельщицы и вторившие им с трибун южнокорейцы. Девушки из КНДР как заведенные скандировали кричалки, пели, танцевали, за что их телекамеры показывали не меньше, чем хоккеисток. Духом единого корейского братства проникся даже британский журналист из известного информагентства, который только известными ему путями сумел пробраться на соседний с северокореянками ряд, а затем уже сам радостно вопил "Корея - едина!", забыв о необходимости писать заметку о матче. Под шумок этих кричалок швейцарки забросили еще одну шайбу.

Похоже, что после этого Томас Бах понял, что при счете 6-0 любой загрустит, а потому бросился активно втягивать в разговор южнокорейского президента, главу парламента КНДР и сестру Ким Чен Ына. Позиция у Баха для этого была самая лучшая, так как он сидел как раз между лидерами Юга и Севера Кореи. Так или иначе, но глава МОК проявил себя большим дипломатом, сумев-таки втянуть всех в оживленную беседу.

Третий период протекал неспешно. Кореянки пытались забить хотя бы шайбу престижа, щвейцарки не собирались поддаваться, хотя и не "грызли зубами лед". Впрочем и этого им хватило, чтобы забросить еще две шайбы. В итоге матч завершился с разгромным для кореянок счетом 0-8.

Тем не менее ощущения полного фиаско не было. Северокорейские черлидеры еще более активно стали кричать "Корея - едина!", трибуны их снова поддержали, а высокопоставленные политики Юга и Севера Кореи в сопровождении Томаса Баха пошли общаться с хоккеистками единой корейской команды. Если смотреть на широкие улыбки, которые были на лицах у Мун Чжэ Ина, Ким Ё Чжон и Томаса Баха, то можно было подумать, что победили именно кореянки, а не швейцарки. Глава МОК что-то долго говорил спортсменкам. Судя по тому, что в такт его словам дружно кивали политики двух Корей, то речь шла о необходимости межкорейской дружбы и мира во всем мире.

Все завершилось единой общей корейской фотографией под кричалки все той же группы поддержки из КНДР. Единственным человеком, у кого в этой почти праздничной атмосфере на лице была написана глубокая задумчивость, оказалась тренер корейской сборной канадка Сара Муррэй. Похоже, что она понимала, что следующий соперник кореянок тоже будет непростым, а еще одного крупного разгрома даже корейский оптимизм не сможет пережить.