Трамп заявил о попытке New York Times его дискредитировать

Статья New York Times о якобы "покупке у русского секретов о Трампе" - часть компании по дискредитации главы Белого дома, заявил Трамп в своем Twitter. Так он прореагировал на скандальную публикацию, в которой снова была поднята тема о "российском следе".

"Согласно New York Times, некий русский продал фальшивые секреты о "Трампе" США. Он запрашивал 10 миллионов долларов, сторговался до 1 миллиона с оплатой в рассрочку, - цитирует РИА Новости эмоциональное высказывание американского президента. - Надеюсь, люди теперь видят и понимают, что тут происходит. Все начинает выходить наружу".

Ранее Трамп уже заявлял о том, что спецслужбы при предыдущем президенте Бараке Обаме следили за ним с разрешения предыдущей администрации.