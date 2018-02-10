В Италии прошел многотысячный митинг против расизма и фашизма

Спустя неделю после перестрелки расистского характера около 15 тысяч человек со всей Италии приняли участие в манифестации против расизма и фашизма в городе Мачерата.

Многие участники акции размахивали итальянскими флагами, напевая "Bella ciao" и другие классические антифашистские песни.

Напомним, что неделю назад Лука Трайни, молодой человек с бритой головой и татуировками фашистской направленности, открыл стрельбу по группе африканцев, ранив шестерых из них. По словам Трайни, он мстил за смерть 18-летней римлянки Памелы Mастропьетро, которую жестоко убили. Подозреваемыми по делу проходят несколько уроженцев из Нигерии.