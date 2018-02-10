В межклановых столкновениях в Южном Судане погибли 15 человек

В штате Джонглей на востоке Южного Судана произошли межклановые столкновения, передает ТАСС со ссылкой на агентство Синьхуа.

Конфликт начался из-за переименования населенного пункта и права на владение и использование пастбищ для скота.

"Межклановые столкновения вновь вспыхнули в среду и продолжались в четверг, в результате чего погибли 15 и получили ранения восемь человек с обеих сторон конфликта", - подтвердил представитель местных властей Джейкоб Акеч Дэн.

Это не первое такое межклановое столкновение в регионе: в прошлом году в аналогичном конфликте погибли 22 человека и 18 были ранены.