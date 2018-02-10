В США посчитали форму россиян самой стильной на Олимпиаде

Американское издание TheWallStreetJournal назвало форму российских спортсменов на зимних Олимпийских играх-2018 самой стильной. Об этом в своей статье написал журналист Джейсон Гэй.

"Это замечательно. Я вам скажу следующее: россияне выглядят здорово. Просто здорово", - отметил журналист. "Учитывая все безумные события перед Олимпиадой, они могли просто отказаться от униформы. Нарядились бы в тренировочные костюмы и бейсболки. Но они постарались. И выиграли конкурс стиля на Олимпиаде".

Журналист также добавил, что на церемонии открытия Игр российские спортсмены "выглядели скромно и непринужденно".

"Они как будто собирались в торговый центр, а не принимали участие в такой церемонии. К примеру, представители сборной Бермудских островов старались привлечь внимание, быть эксцентричными. А россияне не жаждали внимания. Они, еще раз повторю, выиграли конкурс стиля. Я не говорю, что это лучше золотой медали, но близко к этому", - подытожил журналист.