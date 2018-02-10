Видео: В центре Парижа затонуло знаменитое судно

В центре Парижа затонула баржа "Луиза Катерина" архитектора Ле Корбюзье, пишет Le Parisien.

Пришвартованное в центре города у вокзала Аустерлиц 70-метровое судно ушло под воду 10 февраля после изменения уровня реки. На борту "Луизы Катерины" никого не было.

Построенная в 1915 году баржа возила в столицу уголь из Руана, пока в 1930 году Ле Корбюзье не переоборудовал ее в гостиницу для бездомных на 160 коек. Более полувека судно использовала Армии спасения, а затем баржу переоборудовали в выставочный центр. В 2008 году "Луизу Катерину"признали памятником истории Парижа, на период реконструкции архитектор Схюхеи Эндо укутал судно в металлический кокон. Но тот не уберег старую баржу. После временного понижения уровня воды в Сене судно оказалось на мели и, по всей видимости, получило повреждения корпуса. Вскоре после того, как река поднялась, "Луиза Катерина" затонула.

Владельцы знаменитой баржи уже объявили о сборе средств для ее подъема.