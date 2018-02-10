Владимир Путин поздравил дипломатов с профессиональным праздником

Президент РФ Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов МИД РФ с профессиональным праздником - Днем дипломатического работника. Поздравление опубликовано на сайте Кремля.

Несмотря на трудности, "вы многое делаете, чтобы обеспечить благоприятные внешнеполитические условия для устойчивого социально-экономического развития России, активно защищаете права российских граждан и соотечественников за рубежом", - отметил глава государства.

В числе приоритетов работы дипломатов он назвал отстаивание ключевой роли ООН в мировых делах, консолидацию международного сообщества в борьбе с угрозой терроризма, а также укрепление основ стратегической стабильности и режимов нераспространения оружия массового уничтожения. Кроме того, президент подчеркнул, что важно обеспечить развитие взаимовыгодных интеграционных процессов в рамках ЕАЭС и способствовать повышению эффективности БРИКС, ШОС и ОДКБ.

Владимир Путин рассчитывает, что российские дипломаты "будут и впредь трудиться творчески, с полной отдачей", а залогом их успехов послужит "поддержка со стороны российского общества", говорится в сообщении.