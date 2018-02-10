Во Франции грабители потребовали 26 млн евро за похищенную дочь инкассатора

Полицейские Франции и Швейцарии выясняют обстоятельства грабежа, в результате которого преступники завладели содержимым фургона инкассаторов. Речь идет о сумме от 15 до 30 миллионов швейцарских франков (до 26 миллионов евро).

Сейчас ни у кого не вызывает сомнения, что злоумышленники провели хорошо спланированную операцию. В четверг днем в квартиру 21-летней студентки, проживающей в Лионе, под видом водопроводчиков, проводящих плановую проверку, проникли два злоумышленника. Они связали девушку и увезли в неизвестном направлении. Сразу после этого злодеи позвонили ее отцу, французу, работавшему в Швейцарии в одной из инкассаторских компаний. Угрожая расправиться с дочерью, потребовали следовать их инструкциям.

В тот же вечер инкассаторский фургон француза отклонился от заданного маршрута и остановился в зоне отдыха неподалеку от города Фаворне в швейцарском кантоне Во. Бандиты перегрузили мешки с деньгами в багажник внедорожника темного цвета и были таковы.

Некоторое время спустя на обочине одной из дорог во французском департаменте Эн машину жандармерии остановила дочь инкассатора. Обливаясь слезами, она рассказала о происшествии.

В настоящее время по обе стороны франко-швейцарской границы открыто дело об ограблении в особо крупных размерах, осуществленное преступной группировкой. По данным из полицейских источников, грабители между собой говорили по-французски с явным южным акцентом. Ведутся активные поиски грабителей, но пока безрезультатно.