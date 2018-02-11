Новости

Среди пассажиров разбившегося Ан-148 были два иностранца 01:26
На границе США и Мексики задержали более 220 нелегалов 01:21
Дипломаты РФ встретятся с избитой в американской тюрьме россиянкой 01:07
За два дня боевики выпустили по жилым кварталам Дамаска 27 мин 00:49
Установлена точка соприкосновения с землей разбившегося Ан-148 00:47
Зону крушения Ан-148 обследует беспилотниками 00:25
Глава МЧС Владимир Пучков прибыл на место крушения Ан-148 11.02.2018
Источник: На месте крушения Ан-148 тел пока не обнаружено 11.02.2018
Лавров: Россия сделает вывод из поставок США летального оружия Украине 11.02.2018
Опознание жертв крушения Ан-148 пройдет в Москве 11.02.2018
Росавиация проведет проверку авиакомпании "Саратовские авиалинии" 11.02.2018
Министр транспорта допустил приостановку полетов Ан-148 11.02.2018
Летный сертификат разбившегося Ан-148 был в порядке 11.02.2018
В Татарстане возбудили дело о массовом отравлении школьников 11.02.2018
Найденный на месте падения Ан-148 самописец записывал параметры полета 11.02.2018
В Оренбуржье семьям жертв крушения Ан-148 выплатят по миллиону рублей 11.02.2018
Россиянки уступили словачкам в матче Кубка Федерации 11.02.2018
Московское метро перешло на усиленный режим работы из-за снегопада 11.02.2018
Роструд проведет собственное расследование крушения Ан-148 11.02.2018
Эксперт: Экипаж Ан-148 посадку в Жуковском не просил 11.02.2018
СК: Сообщений о неисправности воздушного судна от экипажа не поступало 11.02.2018
На борту разбившегося Ан-148 было трое детей 11.02.2018
Образцы для опознания жертв крушения Ан-148 возьмут в Орске 11.02.2018
Баскетболистки РФ выиграли три матча кряду в отборе ЧЕ-2019 11.02.2018
В СК РФ рассказали о расследовании причин крушения Ан-148 11.02.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему некоторые люди одиноки и как им начать отношения
Почему некоторые люди одиноки и как им начать отношения
В "РГ" пройдет презентация книги Николая Долгополова "Легендарные разведчики - 2"
В "РГ" пройдет презентация книги Николая Долгополова "Легендарные разведчики - 2"
Расписание самых интересных олимпийских трансляций на 12-13 февраля
Расписание самых интересных олимпийских трансляций на 12-13 февраля
11.02.2018 20:58
Рубрика: Власть

По нашей программе

Дмитрий Медведев рекомендовал переходить на российский софт
Текст: Сергей Белов
Российская газета - Столичный выпуск №7493 (30)
Премьер-министр Дмитрий Медведев считает недопустимым закупку российскими государственными компаниями иностранного программного обеспечения при наличии схожих по функционалу отечественных аналогов.
Глава правительства поручил следить за тем, какое ПО приобретают российские госкомпании. Фото: РИА Новости Глава правительства поручил следить за тем, какое ПО приобретают российские госкомпании. Фото: РИА Новости
Глава правительства поручил следить за тем, какое ПО приобретают российские госкомпании. Фото: РИА Новости

Глава правительства поручил минкомсвязи следить за тем, какое ПО приобретают российские госкомпании. Вопрос был поднят на заседании правкомиссии по использованию информационных технологий. Премьер отметил, что спрос на российские программы растет - для госнужд их стали приобретать в два раза чаще, чем в 2015 году. Производитель должен за это благодарить власти, которые установили ряд ограничений для государственных и муниципальных заказчиков при закупках ПО. Они могут приобретать только программы, включенные в специальный реестр. Сейчас в него входит более 4 тысяч программных продуктов.

Но от иностранного софта компании тоже не отказываются, объясняя это тем, что наш не всегда подходит под конкретные задачи или не стыкуется с другими программами. Дмитрий Медведев призвал оценить обоснованность замечаний и учесть предложения. "Уверен, что на основе российского софта после определенной доработки удастся создать такое ПО, которое будет устраивать заказчиков, здесь только нужно приложить усилия и деньги, чтобы создать программы, которые будут конкурентоспособны", - заявил он.

Фото: depositphotos.com
В Сибири разработали "софт" для Большого адронного коллайдера

В то же время он потребовал пресекать случаи, когда компании просто используют отговорки, неоправданно закупая программы при наличии российских аналогов. А для оценки каждого такого случая посоветовал прибегать к услугам отраслевых экспертов, которые подпишутся под тем, что данный софт не может использоваться с конкретным оборудованием.

Отечественным производителям и госзаказчикам также рекомендовано закупать ту микроэлектронику, в которой присутствуют российские компоненты. Сделанные в нашей стране микрочипы, например, используют в электронных полисах обязательного медицинского страхования, паспортно-визовых документах, банковских картах. "Российские комплектующие должны использоваться и для производства серверов и компьютеров. На их закупку мы в целом выделяем довольно значительные средства, - подчеркнул премьер. - Скажем прямо, расходуются они плохо". План в прошлом году выполнен только на 13 процентов. "Та ситуация, когда вроде и деньги были, и тем не менее они на приобретение нашей микроэлектроники не израсходованы. Думаю, что здесь проблемы в том числе организационного плана. Их надо изжить", - сказал председатель правительства.

Российские комплектующие должны использоваться для производства компьютеров

В продолжение работы над созданием в стране цифровой экономики комиссия рассмотрела план мероприятий раздела, посвященного кадрам и образованию. "Нам нужны современные специалисты, которые хорошо ориентируются в цифровой среде, которые понимают, как применять новейшие технологии и в своей работе, и просто в жизни", - указал Медведев. Исходя из этих потребностей должна совершенствоваться и система образования. От университетов, пояснил премьер-министр, требуется выпускать больше специалистов, обладающих базовыми компетенциями цифровой экономики, давать больше IT-специалистов. "Важно, чтобы у людей появилась мотивация осваивать новые направления, которые востребованы цифровой экономикой. К этому нужно привлекать и работодателей, - заявил Дмитрий Медведев. - Им самим выгодно, если их сотрудники будут развиваться, получать дополнительные знания. А крупные компании, в том числе с государственным участием, могли бы создавать обучающие сервисы, курсы".

Главное сегодня

Крушение Ан-148 в Подмосковье
Путин перенес поездку в Сочи в связи с крушением Ан-148 в Подмосковье
В Сирии против истребителей Израиля подняли советские перехватчики
Шорт-трекисту Елистратову вручена бронзовая медаль Олимпиады
СК опубликовал видео обысков в минсельхозе Забайкалья