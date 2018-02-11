Премьер-министр Дмитрий Медведев считает недопустимым закупку российскими государственными компаниями иностранного программного обеспечения при наличии схожих по функционалу отечественных аналогов.

Глава правительства поручил минкомсвязи следить за тем, какое ПО приобретают российские госкомпании. Вопрос был поднят на заседании правкомиссии по использованию информационных технологий. Премьер отметил, что спрос на российские программы растет - для госнужд их стали приобретать в два раза чаще, чем в 2015 году. Производитель должен за это благодарить власти, которые установили ряд ограничений для государственных и муниципальных заказчиков при закупках ПО. Они могут приобретать только программы, включенные в специальный реестр. Сейчас в него входит более 4 тысяч программных продуктов.

Но от иностранного софта компании тоже не отказываются, объясняя это тем, что наш не всегда подходит под конкретные задачи или не стыкуется с другими программами. Дмитрий Медведев призвал оценить обоснованность замечаний и учесть предложения. "Уверен, что на основе российского софта после определенной доработки удастся создать такое ПО, которое будет устраивать заказчиков, здесь только нужно приложить усилия и деньги, чтобы создать программы, которые будут конкурентоспособны", - заявил он.

В то же время он потребовал пресекать случаи, когда компании просто используют отговорки, неоправданно закупая программы при наличии российских аналогов. А для оценки каждого такого случая посоветовал прибегать к услугам отраслевых экспертов, которые подпишутся под тем, что данный софт не может использоваться с конкретным оборудованием.

Отечественным производителям и госзаказчикам также рекомендовано закупать ту микроэлектронику, в которой присутствуют российские компоненты. Сделанные в нашей стране микрочипы, например, используют в электронных полисах обязательного медицинского страхования, паспортно-визовых документах, банковских картах. "Российские комплектующие должны использоваться и для производства серверов и компьютеров. На их закупку мы в целом выделяем довольно значительные средства, - подчеркнул премьер. - Скажем прямо, расходуются они плохо". План в прошлом году выполнен только на 13 процентов. "Та ситуация, когда вроде и деньги были, и тем не менее они на приобретение нашей микроэлектроники не израсходованы. Думаю, что здесь проблемы в том числе организационного плана. Их надо изжить", - сказал председатель правительства.

Российские комплектующие должны использоваться для производства компьютеров

В продолжение работы над созданием в стране цифровой экономики комиссия рассмотрела план мероприятий раздела, посвященного кадрам и образованию. "Нам нужны современные специалисты, которые хорошо ориентируются в цифровой среде, которые понимают, как применять новейшие технологии и в своей работе, и просто в жизни", - указал Медведев. Исходя из этих потребностей должна совершенствоваться и система образования. От университетов, пояснил премьер-министр, требуется выпускать больше специалистов, обладающих базовыми компетенциями цифровой экономики, давать больше IT-специалистов. "Важно, чтобы у людей появилась мотивация осваивать новые направления, которые востребованы цифровой экономикой. К этому нужно привлекать и работодателей, - заявил Дмитрий Медведев. - Им самим выгодно, если их сотрудники будут развиваться, получать дополнительные знания. А крупные компании, в том числе с государственным участием, могли бы создавать обучающие сервисы, курсы".