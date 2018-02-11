Глава правительства поручил минкомсвязи следить за тем, какое ПО приобретают российские госкомпании. Вопрос был поднят на заседании правкомиссии по использованию информационных технологий. Премьер отметил, что спрос на российские программы растет - для госнужд их стали приобретать в два раза чаще, чем в 2015 году. Производитель должен за это благодарить власти, которые установили ряд ограничений для государственных и муниципальных заказчиков при закупках ПО. Они могут приобретать только программы, включенные в специальный реестр. Сейчас в него входит более 4 тысяч программных продуктов.
Но от иностранного софта компании тоже не отказываются, объясняя это тем, что наш не всегда подходит под конкретные задачи или не стыкуется с другими программами. Дмитрий Медведев призвал оценить обоснованность замечаний и учесть предложения. "Уверен, что на основе российского софта после определенной доработки удастся создать такое ПО, которое будет устраивать заказчиков, здесь только нужно приложить усилия и деньги, чтобы создать программы, которые будут конкурентоспособны", - заявил он.
В то же время он потребовал пресекать случаи, когда компании просто используют отговорки, неоправданно закупая программы при наличии российских аналогов. А для оценки каждого такого случая посоветовал прибегать к услугам отраслевых экспертов, которые подпишутся под тем, что данный софт не может использоваться с конкретным оборудованием.
Отечественным производителям и госзаказчикам также рекомендовано закупать ту микроэлектронику, в которой присутствуют российские компоненты. Сделанные в нашей стране микрочипы, например, используют в электронных полисах обязательного медицинского страхования, паспортно-визовых документах, банковских картах. "Российские комплектующие должны использоваться и для производства серверов и компьютеров. На их закупку мы в целом выделяем довольно значительные средства, - подчеркнул премьер. - Скажем прямо, расходуются они плохо". План в прошлом году выполнен только на 13 процентов. "Та ситуация, когда вроде и деньги были, и тем не менее они на приобретение нашей микроэлектроники не израсходованы. Думаю, что здесь проблемы в том числе организационного плана. Их надо изжить", - сказал председатель правительства.
В продолжение работы над созданием в стране цифровой экономики комиссия рассмотрела план мероприятий раздела, посвященного кадрам и образованию. "Нам нужны современные специалисты, которые хорошо ориентируются в цифровой среде, которые понимают, как применять новейшие технологии и в своей работе, и просто в жизни", - указал Медведев. Исходя из этих потребностей должна совершенствоваться и система образования. От университетов, пояснил премьер-министр, требуется выпускать больше специалистов, обладающих базовыми компетенциями цифровой экономики, давать больше IT-специалистов. "Важно, чтобы у людей появилась мотивация осваивать новые направления, которые востребованы цифровой экономикой. К этому нужно привлекать и работодателей, - заявил Дмитрий Медведев. - Им самим выгодно, если их сотрудники будут развиваться, получать дополнительные знания. А крупные компании, в том числе с государственным участием, могли бы создавать обучающие сервисы, курсы".