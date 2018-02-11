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Рубрика: Происшествия

Эксперт: Экипаж Ан-148 посадку в Жуковском не просил

Текст: Наталия Ячменникова

Сергей Мельниченко, генеральный директор Международного консультативно-аналитического агентства "Безопасность полетов":

- По предварительной информации, диспетчеры разрешили первоначальный набор эшелона полета 110 (3350 метров). Экипаж подтвердил, что набирает высоту: в 14:26 по московскому времени набрал уже около 1900 м. Но затем, по данным портала flightradar24, началась резкая потеря высоты. И в 14:27 последнее переданное приборами значение высоты составило 990 м. Экипаж посадку в Жуковском не просил.

Фото: Телеканал "360"
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В чем причина крушения? Возможно, это обледенение? В Тюмени в 2012 году пилоты не стали обрабатывать самолет противообледенительной жидкостью - на крыльях и других поверхностях образовалась корка льда, резко изменились аэродинамические качества, упала подъемная сила. Самолет упал, погибли 33 человека.

Возможно, столкновение с беспилотником? Их сейчас не видят ни диспетчеры, ни ПВО, поскольку беспилотники не оборудованы приемоответчиками. Если так, то это первая катастрофа по этой причине. Кстати, разговоры якобы о возможном столкновении Ан-148 с  почтовым вертолетом беспочвенны: на эксплуатации у ведомства два Ту-204, а вертолетов нет. Письма, найденные рядом с разбившимся самолетом, - обычная почта, которую возят вместе с пассажирами самолеты.

Но опять же, все рассуждения пока - из области версий. Давайте дождемся итогов расследования. Алгоритм понятный: сбор фактической информации (черные ящики, радиолокационная картинка, проверка технического состояния самолета, качества топлива, работы систем и агрегатов, данные об экипаже и диспетчерах - опыт, сколько перед этим отдыхали и тд).

По рекомендациям ИКАО, предварительные данные публикуются через месяц. Окончательный отчет - через год. Но это только рекомендации. Если нужно будет больше времени, никто за это ругать не будет. И еще одна печальная констатация: сегодняшняя катастрофа в России унесла в полтора раза больше жизней, чем за весь предыдущий год в мире.

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