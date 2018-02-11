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Рубрика: Экономика

Мир призвали к порядку

Разделение стран на два лагеря не вписалось в интересы России
Текст: Евгения Мамонова
Фото: Михаил Синицын
Российская газета - Федеральный выпуск №7493 (30)
Миропорядок развивается по многополярному пути, который ведет к формированию коллективного глобального лидера. С таким прогнозом выступили участники форума международного комитета Вольного экономического общества России "Формирование будущей архитектуры мирового порядка", который прошел в "РГ".

Не вызывает сомнений, что социальные и политические изменения в мире предполагают возможность развития по многополярному сценарию. Мир, в котором верховенствовал только один лидер, одна страна, одна нация, - уходит в прошлое, однако остается открытым вопрос - кто займет место стран-лидеров, отметил Сергей Бодрунов, президент ВЭО России, директор Института нового индустриального развития им. С.Ю. Витте.

Одним из возможных сценариев является движение в сторону "новой биполярности с элементами "холодной войны", считает вице-президент ВЭО России, президент Института мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова, академик РАН Александр Дынкин. На одном полюсе - США, страны НАТО и Япония, на другом - Россия, Китай, Иран и, по-видимому, Северная Корея. "Реализация этого сценария не очень соответствует интересам России, - заявил Дынкин, - какое-то время, благодаря высокому профессионализму наших внешнеполитических служб, сильной модернизации армии, скорости принятия решений, мы можем лидировать в этом тандеме, но через 10-15 лет очевидно, что мы превратимся в младшего партнера Китая и вынуждены будем обслуживать чужие интересы". Тем не менее, по мнению эксперта, Китай - безусловно, важный партнер, и России нужно углублять это сотрудничество, особенно в высокотехнологичных секторах.

Исследователи из Финансового университета при правительстве РФ пришли к выводу, что ничего хорошего биполярная расстановка сил не принесет. Биполярный мир ждет гонка вооружений, усиление диспропорций в развитии территорий и еще большее расслоение доходов населения. Идеальный мировой порядок, с точки зрения ученых, это многополярность, или полицентризм. Переход к такой системе - сложный и многогранный процесс, он описан в монографии Михаила Эскиндарова и Виктории Перской "Многополярность: институты и механизмы согласования национальных интересов", презентация которой прошла на форуме.

Через 10-15 лет Россия превратится в младшего партнера Китая, если мир придет к новой "холодной войне"

За последние 10 лет российская экономика выросла на 4 процента, а мировая на 20. Чтобы вернуть России ее долю в мировой экономике по состоянию на 2013 год, требуется следующие 10 лет расти среднегодовыми темпами около 5 процентов. "Это говорит о том, как жестко формируется экономическая повестка для нас, - отметил замглавы Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв. - Мы либо сможем это сделать, либо будем вынуждены столкнуться с ситуацией, когда наша страна не сможет защитить тот комплекс национальных интересов, который она сформулировала за последние 10-15 лет".

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