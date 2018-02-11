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Спорт
11.02.2018 08:14
Текст: Илья Трисвятский (Пхенчхан)

Медведева: Думала, олимпийская деревня - это маленькие домики

Дебютировавшая на Олимпиаде двукратная чемпионка мира Евгения Медведева, которая в командном турнире исполнила короткую программу с новым мировым рекордом (81,06 балла), отвечала на вопросы журналистов, среди которых был и корреспондент "РГ", со своей обворожительной улыбкой.

Удалось справиться с неизбежным волнением?

Евгения Медведева: Попробовала справиться - и справилась. Вообще, общие ощущения пока довольно-таки спокойные, поскольку это только начало и впереди на олимпийском турнире у меня еще много работы. Говорите, мировой рекорд? Нормально!

Вы впервые на Олимпиаде. Какие впечатления?

Евгения Медведева: Самым интересным для меня оказалось заселение в олимпийскую деревню. Раньше представляла, что это много маленьких домиков. А мы живем в многоэтажном доме, кругом такие же почти небоскребы. Все это что-то новое в моей жизни, а я люблю открывать для себя все новое.

Ранние подъемы вас не напрягают?

Фото: Reuters/Kai Pfaffenbach
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Евгения Медведева: Нет, я уже привыкла. Видимо, пока мой организм не понимает, где он находится. И если в я любом месте лягу спать в 8 часов вечера, то к 5 утра нормально проснусь.
 
Что на правах капитана вам говорит или советует Катя Боброва?

Евгения Медведева: Мы с ней живем в одной квартире. Она всегда и во всем меня поддерживает, даже если это не касается фигурного катания. Если нужно будет, она и ночью может сорваться и поехать куда угодно, чтобы меня успокоить. А здесь мы с ней по вечерам гоняем чаи - Катя сама купила чайник.
 
Удалось познакомиться с кем-то в олимпийской деревне?

Евгения Медведева: На самом деле, во время соревнования я не очень общительный человек.

 