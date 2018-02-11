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Спорт
11.02.2018 20:40
Текст: Илья Трисвятский (Пхенчхан)

Бросало в жар и холод

В командном турнире у России - мировой рекорд Медведевой
Победители и призеры командного турнира по фигурному катанию определяются в понедельник утром по московскому времени. Сборная России подошла к заключительному, третьему дню соревнований на прочном втором месте, уступая только Канаде.

Командный формат - особое, специфическое состязание. Когда от твоего выступления зависят медальные шансы товарищей по сборной, лишней нервотрепки не избежать. Это подтвердилось в первом виде, когда на прокат короткой программы вышли мужчины: даже признанные лидеры не смогли избежать ошибок и помарок. Наш олимпийский дебютант Михаил Коляда в итоге занял восьмое место.

Догонять лидеров в промежуточном протоколе взялись наши двукратные чемпионы Европы в состязаниях спортивных пар Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Несмотря на полученную накануне травму партнерши, наш тандем отработал на "пятерку" и благодаря первому месту добавил в командную копилку максимально возможные десять баллов.

Фото: РИА Новости
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На произвольную программу Тарасова - Морозов не вышли. Замену ведущего тандема на дуэт Наталья Забияко - Александр Энберт в штабе сборной объяснили как плановую, поскольку турнир спортивных пар стартует уже 14 февраля и перегружать реальных претендентов на медали командной борьбой не стоит.

Украшением второго дня командного турнира стал олимпийский дебют нашей примы Евгении Медведевой.

Вот она-то ничего не испугалась, исполнив короткую программу с новым мировым рекордом - 81,06 балла. Ни знаменитая итальянка Каролина Костнер, ни канадка Кэйтлин Осмонд в этот день не могли на равных конкурировать с абсолютно бесстрашной Медведевой.

- Чуть-чуть нервничала, но попробовала справиться - и справилась. Ощущения пока довольно спокойные, поскольку это только начало и впереди на олимпийском турнире у меня еще много работы. Мировой рекорд? Нормально для меня, - задорно и с улыбкой говорила в микст-зоне Медведева. - Во время разминки увидела и услышала целый сектор наших болельщиков с флагами и плакатами - очень приятно!

Предварительные итоги подвела капитан нашей сборной Екатерина Боброва. Она со своим партнером по танцевальному дуэту Дмитрием Соловьевым заняла третье место. Такой же результат у Забияко - Энберта. Они в произвольной программе после отсева пяти худших команд соперничали только с четырьмя парами.

За свою короткую программу Евгения Медведева получила от арбитров 81,06 балла!

- Мы с Димой своим выступлением остались довольны, ну а в Жене Медведевой я ни капли не сомневалась, - сказала Боброва. - Она на своей первой Олимпиаде отлично справилась с нервами. У Забияко - Энберта была одна помарка в середине программы, но в целом они откатали хорошо. Ребята в настроении, сделали отличный шажочек к своему старту в личном турнире. Россия за день поднялась сразу на две ступеньки выше, и, надеемся, все у нас сложится в последний день командного турнира. Если говорить о Мише Коляде, то никаких претензий никто в команде ему предъявлять не собирается. У человека это олимпийский дебют, вполне естественно, что он немного переволновался. Мы его поддерживать будем в два раза сильнее. Дальше у него все получится.

Как проводится командный турнир

В каждом виде за первое место начисляется 10 очков, за второе - 9 и так далее.

Баллы для каждой сборной суммируются.

После того как короткую программу выполнят мужчины, женщины, спортивные и танцевальные пары, дальше борьбу за медали с учетом всех ранее набранных очков продолжают пять лучших команд. Остальные пять сборных в произвольной программе уже не участвуют.

Отметим, что между короткой и произвольной программами в каждой команде правилами разрешается сделать только две замены.