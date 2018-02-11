Министр финансов Антон Силуанов пообещал снижение налоговой нагрузки на добросовестный бизнес в ближайшие шесть лет и уже в этом году - существенное упрощение требований валютного контроля.

Об этом он заявил владельцам и топ-менеджерам крупнейших компаний на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей. О деталях он говорить не стал, упомянув лишь, что по валютному контролю наибольшие изменения предстоят в части обязательной репатриации валютной выручки. Это устаревшая норма, которая легко обходится, признал Силуанов. У минфина нет цели "загонять" эту выручку обратно в Россию, так как потом она при необходимости снова инвестируется в зарубежные активы, пояснил министр.

Он призвал предпринимателей шире использовать для расчетов рубль: национальная валюта и рублевые финансовые инструменты в условиях санкций обрели больше привлекательности, убеждал Силуанов собравшихся. "Сейчас говорят: давайте биткоины, еще какие-то криптовалюты развивать. А что их развивать, когда у нас есть рубль?" - задал риторический вопрос Силуанов и обещал стимулировать расчеты в рублях.

Бизнес ждал дешевых кредитов, теперь ставки действительно начали снижаться, но тут обнаружилось неожиданное препятствие. "Наиболее активный рост кредитования опять устремился в сторону необеспеченного потребительского кредитования", - посетовал министр экономического развития Максим Орешкин. За год портфель таких кредитов разросся на 20 процентов, но может расти и на все 50. Для промышленности вроде бы хороший шанс нарастить производство. Вот только раздувание кредитного потребительского пузыря будет сдерживать дальнейшее снижение ключевой ставки. Банку России стоит поддерживать баланс, может быть, ограничить неустойчивые виды кредитования, предложил Орешкин. Расширять потребление можно было бы за счет роста зарплат, для этого нужно повышать производительность труда и заботиться о качестве рабочей силы. Предприятия будут активно конкурировать за привлечение квалифицированных кадров, так как из-за снижения рождаемости в конце 90-х годов доля экономически активного населения в стране сокращается, отметил Орешкин.

Репатриация валютной выручки - устаревшая норма, которую бизнес легко обходит, признал Минфин

Стоит также позаботиться о повышении качества охраны труда. "Мы с вами катастрофически пока отстаем от показателей разных стран по продолжительности жизни населения и состоянию здоровья на производстве и смертности, прежде всего мужского населения", - сказал министр труда и социальной защиты Максим Топилин. Он отметил, что правительство продолжает работу по улучшению условий труда. За прошлый год смертность на производстве снизилась на треть к уровню 2016 года.

Подержать экономику должны и меры стимулирования промпроизводства. Первые образцы его продукции пойдут на рынок со скидкой за счет госсубсидий, рассказал министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Минпромторг разработал модель цифрового предприятия, на ее основе сначала будет проводиться аудит предприятий оборонной промышленности, затем этот опыт будет распространен на гражданские отрасли.