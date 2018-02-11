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Спорт
11.02.2018 12:49
Текст: Данила Жиляев

Голландский конькобежец Крамер выиграл забег на 5000 м на Олимпиаде

Голландский конькобежец Свен Крамер стал чемпионом Олимпийских игр в Пхенчхане в забеге на 5000 метров. Это олимпийское "золото" стало для него четвертым в карьере.

Фото: Владимир Песня/ РИА Новости
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Крамер преодолел дистанцию за 6:09,76 секунды, улучшив тем самым свой же результат, показанный четыре года назад в Сочи. Второе место стал Тед-Ян Блумен из Канады, а замкнул тройку норвежец Сверре Лунде Педерсен. Они соревновались в одном забеге, и для определения сильнейшего потребовался фотофиниш. Канадец опередил соперника на 0,002 секунды.

Возвращаясь к Крамеру, отметим, что он является девятикратным чемпионом мира в классическом многоборье и 19-кратным чемпионом мира на отдельных дистанциях. Это является абсолютным рекордом. Также он единственный конькобежец, трижды побеждавший на Олимпиадах на одной дистанции - 5000 метров он выигрывал в Ванкувере и в Сочи.


 