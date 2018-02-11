Обувь, постельное и столовое белье, пальто, полупальто, накидки, плащи и куртки для мальчиков и девочек, блузки, кожаная одежда, шины, духи и туалетная вода, фотокамеры - все эти товары в ближайшее время начнут маркировать специальными знаками, гарантирующими безопасность и качество.

Это предусматривает разработанная минпромторгом Концепция по созданию системы маркировки товаров до 2024 года, рассказали "РГ" в ведомстве. Ее проект дорабатывается. В ней определяются принципы распространения маркировки на новые товары. Под маркировку в первую очередь будут подпадать "наиболее чувствительные к незаконному обороту товары". При этом будут учитываться экспертные оценки угрозы риска для жизни и здоровья людей.

Специальные чипы уже устанавливаются на все меховые изделия, произведенные в России или ввезенные в нашу страну. В порядке эксперимента уже год маркируются и лекарства. В правительстве считают опыт положительным, премьер-министр Дмитрий Медведев поручил поэтапно переходить к маркировке других изделий. Национальная система маркировки должна в полном объеме заработать к 2024 году.

"Маркировка будет вводиться постепенно, поэтапно, для того, чтобы дать бизнесу нормально подготовиться к вхождению в проекты", - заверил министр промышленности и торговли Денис Мантуров "РГ". По его словам, в целом маркировка создается не только для прослеживаемости товаров на нашем рынке, но и для спокойствия покупателей. Таким образом они видят, что приобрели качественный товар, созданный на промышленном предприятии, а не в подпольном цеху из материалов, которые, образно говоря, завтра по швам разойдутся. Уже сейчас сейчас есть бесплатное мобильнее приложение "Проверка товаров", которое позволяет определить подлинность продукции.