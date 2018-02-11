Прибывшая в Южную Корею младшая сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон передала официальное приглашение от Ким Чен Ына президенту Республики Корея Мун Чжэ Ину посетить Пхеньян. Мун не исключил возможности своей поездки в Северную Корею, что сразу же обеспокоило Вашингтон и Токио. Мун пока демонстрирует готовность развивать сотрудничество с Пхеньяном, но очевидно, что ему будет непросто реализовать свои амбиции на практике.

Во время церемонии открытия игр Ким Ён Нам и Ким Ё Чжон сидели сразу за Мун Чжэ Ином с супругой. Фото: Reuters

Как и ожидали многие эксперты, приезд 9 февраля в Сеул высокопоставленной делегации КНДР оказался не просто желанием представителей Пхеньяна побывать на открытии зимних Олимпийских игр. Южнокорейское правительство к неудовольствию консерваторов, а также многих в США и Японии приняло главу парламента КНДР Ким Ён Нама, младшую сестру Ким Чен Ына Ким Ё Чжон и еще двух северокорейских чиновников по высшему разряду.

Сразу же в день приезда Ким Ён Нам, как формальный лидер делегации, был приглашен на торжественный банкет, который устроил Мун Чжэ Ин для прибывших на церемонию открытия Олимпиады высокопоставленных гостей. Во время самой церемонии открытия ОИ-2018 Ким Ён Нам и Ким Ё Чжон вообще сидели сразу за Мун Чжэ Ином с супругой и буквально в паре метров от вице-президента США Майкла Пенса.

Однако самые интересные события развернулись на следующий день, когда в субботу Мун Чжэ Ин провел переговоры с северокорейцами. Эксперты и на этот раз оказались правы, предположив, что первую скрипку в диалоге будет играть не глава парламента КНДР, а именно сестра Ким Чен Ына. Ким Ё Чжон превзошла самые смелые ожидания, передав Мун Чжэ Ину от лидера КНДР личное письменное послание, а также официальное предложение посетить Пхеньян. Мун Чжэ Ин очень быстро отреагировал, оставив для себя пространство для маневра: мол, готов побывать в КНДР, если для этого сложатся подходящие условия.

Впрочем, дальнейшие события показали, что Мун Чжэ Ин и Ким Ё Чжон сумели неплохо поладить. Сестра лидера КНДР, которая сумела покорить местных журналистов своей милой и немного застенчивой улыбкой, оживленно общалась с Муном. Если судить по содержанию совместно проведенного времени, то в субботу и воскресенье Мун Чжэ Ин с супругой, а также делегация КНДР устроили чуть ли не совместные выходные в стиле семейного отдыха.

Так, в субботу они совместно посмотрели матч объединенной женской хоккейной команды Кореи, где играли спортсменки как Юга, так и Севера, против Швейцарии. А в воскресенье посетили концерт, который дал в Сеуле северокорейский ансамбль "Самчжиён".

Не расстроились

В первом матче отборочного турнира по хоккею среди женских команд сборная Швейцарии не пощадила объединенную команду Кореи, разгромив ее со счетом 8:0. Впрочем, сами кореянки не очень сильно расстроились, подчеркивая, что главное не счет, а ощущение единения нации вне зависимости от идеологии. Матч пришли посмотреть президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин с супругой, глава МОК Томас Бах, а также два главных лица из северокорейской делегации, прибывшей на Юг накануне, - председатель парламента КНДР Ким Ён Нам и младшая сестра Ким Чен Ына Ким Ё Чжон. В целом атмосфера на VIP-трибуне была неплохой - в духе единства всей Кореи.