Косово может стать "новым Чернобылем"

Загрязнение воздуха и почвы в непризнанном Косово достигает в зимний период пугающих размеров, приводит к росту легочных и сердечно-сосудистых заболеваний, увеличению количества выявленных раковых опухолей.

Тревогу бьют уже не только местные жители, но и европейские эксперты. Это объясняется тем, что среди миротворческого контингента в крае есть представители и благополучных стран Запада, которые, возвращаясь после командировок на родину, внезапно умирают или становятся инвалидами.

Агентство Франс-Пресс обнародовало в воскресенье собственное расследование об экологической катастрофы в Косово, связанной с работой двух старых угольных электростанций в окрестностях Приштины, чьи выбросы загрязняют окружающую среду. Местный житель Агим Ибрахими, комментируя ситуацию журналистам, сообщил, что, по его оценкам, "это место может стать новым Чернобылем", если не закрыть эти предприятия или не изменить систему их работы.

С ним соглашается и директор местной больницы Хаки Джашари: "Я знаю, насколько важно электричество в Косово, но мы не можем нарушать права людей на здоровье и должное сбережение окружающей среды". Директор технической школы Сахита Зекири также бьет тревогу: "Здесь все заражено - воздух, которым мы дышим, почва, на которой мы выращиваем сельхозпродукты, вода, которую мы пьем".

Но только ли загрязнение воздуха и работа старых электростанций так негативно влияют на здоровье жителей и гостей самопровозглашенной республики? Ответ на этот вопрос пытаются найти и местные журналисты, все чаще призывающие к целесообразности расследования и начала открытой дискуссии о преступлениях Североатлантического альянса в регионе в 90-х годах прошлого столетия. Но если раньше такие изыскания были присущи в основном сербским экспертам, то тем удивительнее сейчас выглядят серьезные материалы косовских СМИ и аналитиков, впервые остро поднявших вопрос о правомерности действий НАТО в ходе югоконфликта.

Между тем, по данным косоваров, в 25 километрах от Скопье натовская авиация сбросила 10 тонн запрещенных боеприпасов с обедненным ураном, что является причиной раковых заболеваний и преждевременных смертей албанцев в Македонии и Косово и по сей день. Местные экологические организации мгновенно забили тревогу, призывая к ответу и "очистке" территории ответственных за произошедшее лиц.

Приштинская "Газета Экспресс" опубликовала даже карту зараженных территорий. Согласно ее данным, наибольшее радиоактивное загрязнение почвы наблюдается в районах Македонии и Косово: Шар Планина, Дервенска Клисура и Качаник, где в 1999 году в ходе бомбардировок сброшено около 10 тонн боеприпасов с обедненным ураном. "Это оказало серьезное воздействие и продолжает негативно влиять на качество воздуха, почвы и воды, что провоцирует выкидыши и раковые заболевания у местных жителей", - подчеркивают эксперты.

Журналисты утверждают, что натовцы хорошо понимали осуществляемые ими действия, а также их последствия, так как военнослужащим КФОР было категорически запрещено питание вне баз, а местным жителям не рекомендовали высаживать овощи и фрукты, предупреждая их об опасности, предлагая им употреблять в пищу ввозимую извне продукцию.