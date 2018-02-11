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Рубрика: Власть

Лавров: Россия сделает вывод из поставок США летального оружия Украине

Текст: Андрей Васильев

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу "Россия-1" дал понять, что Москва сделает выводы из поставок Вашингтоном Киеву летального оружия.

"Мы не можем запретить американцам поставлять что-либо куда-либо, но выводы, конечно, мы будем делать. То, что на это пристально смотрят представители Донецка и Луганска, у которых есть возможности постоять за себя, это тоже объективный факт. Я думаю, что это также нужно иметь в виду", - заявил Лавров, которого цитирует РИА Новости.

Киев отчитал США за задержку с поставками Javelin

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что "Киев рассчитывает получить оружие от США уже в 2018 году". Власти Украины уверены в том, что данное оружие будет поставляться американцами "своевременно и продумано".

В конце прошлого года американский госдеп подтвердил, что администрация США намерена начать поставки летального оружия на Украину, включая современные противотанковые ракетные комплексы Javelin. Речь идет о поставках 35 пусковых установок Javelin и 210 противотанковых ракет на общую сумму 47 миллионов долларов.

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