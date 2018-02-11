Лыжник Спицов стал четвертым в скиатлоне на Олимпиаде

Российский лыжник Денис Спицов успешно выступил в скиатлоне на Олимпиаде в Пхенчхане. Он финишировал четвертым.

Денису не хватило до третьего место около трех секунд. Однако и таким результатом он может гордиться, учитывая, что 21-летний спортсмен дебютировал на Олимпиадах. Спицов уже имеет большой опыт выступлений на международном уровне, однако на Олимпийских играх показал себя впервые.

Денис признался, что на его итоговое место повлиял завал на старте гонки, который произошел по вине норвежца Симена Крюгера. Вместе с тем, по словам россиянина, он бы посмеялся и не поверил бы, если бы до Игр кто-то предсказал ему четвертое место.

А Крюгер в итоге гонку выиграл. И весь пьедестал заняли норвежцы - вторым стал Мартин Сундбю, а замкнул тройку Ханс Холунд. Другие россияне - Алексей Виценко, Андрей Мельниченко и Андрей Ларьков - заняли 23-е, 29-е и 30-е места соответственно.