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Спорт
11.02.2018 07:24
Текст: Илья Трисвятский (Пхенчхан)

Медведева с мировым рекордом выиграла короткую программу‍

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева дебютировала на Олимпийских играх. В короткой программе командного турнира она показала лучший результат (81,06), установив мировой рекорд. Это позволило сборной России приплюсовать максимально возможные 10 баллов и в промежуточном протоколе подняться с третьего на второе место, опередив соперников из США.
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Медведева, чисто и элегантно выполнив набор элементов в короткой программе, оставила позади итальянку Каролину Костнер (75,10), канадку Кэтлин Осмонд (71,38) и еще семь других участниц соревнований в женском одиночном катании в рамках командного турнира.

Теперь положение лидеров в общем зачете такое: Канада - 35 баллов, Россия - 31, США - 29, Япония и Италия - по 26. Вторая часть турнира - произвольная программа. В 07.40 по Москве на лед выйдут спортивные пары. 12 февраля пройдут выступления мужчин, девушек и танцевальных дуэтов.