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Рубрика: Культура

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В прокат выходит мелодрама "Лед"
Текст: Александр Нечаев
Российская газета - Столичный выпуск №7493 (30)
Иркутская девочка Надя (Диана Енакаева) грезит о карьере фигуристки, но легендарный тренер Шаталина (Мария Аронова) выносит неутешительный приговор - таланта нет. Эта новость не останавливает маму Нади (Ксения Раппопорт) от попытки осуществить мечту дочери - весь год женщина учит девочку по старому советскому учебнику выполнять сложные прыжки на льду Байкала. После смерти матери сиротке таки удается попасть к Шаталиной в группу. Выросшая Надя (Аглая Тарасова) считается самой перспективной партнершей страны и едет в Москву на смотрины к фигуристу Леонову (Милош Бикович), который намерен выиграть некий Ледовый кубок. Но тяжелейшая травма ставит крест на этих планах, и Надя в инвалидной коляске возвращается в родной Иркутск.

С пресс-показа "Льда" я выбегал в состоянии полного шока от только что увиденного. "Лед" очень красиво продают, по-взрослому - сделанный на высочайшем уровне трейлер обещает мощную историю преодоления, мелодраму на разрыв аорты. Александр Петров, появляющийся здесь в середине второго акта, доказывает, что не зря закрепил за собой статус молодого артиста номер один в стране. В насквозь фальшивом материале, в кое-как скроенном сценарии Петров умудряется существовать настолько органично, что только диву даешься. Это даже не столько актерское мастерство, сколько человеческое естество - есть много артистов куда более техничных, чем Петров. Но поди поищи в нашей стране актера, у которого эта самая техника не лезла бы из каждого кадра. А Петров просто существует на экране, полностью слившись с образом, будто нет зазора между ним и персонажем.

Фото: kinopoisk.ru
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Но вот все остальное тут просто страшно описывать. Важно, например, быть готовым к тому, что "Лед" по каким-то причинам решили сделать мюзиклом - причем самого дурного свойства. Здесь артисты вдруг без объявления войны прерывают диалог и начинают преимущественно дурными голосами (о вокальных навыках никто во время кастинга не думал) петь российские поп-песни. Поначалу кажется, что поют "золотые хиты 2000-х" - Ксения Раппопорт исполняет "Хочешь" Земфиры, Аглая Тарасова - ее же "Бесконечность", Милош Бикович выступает со "Стыцаменом" Дорна, Мария Аронова - с "Солдатом" группы 5 Nizza и т. д. Но затем вдруг в репертуаре Александра Петрова появляется Богдан Титомир ("Делай, как я") и группа "Кино" ("Пачка сигарет" - очень, конечно, уместно в фильме про спорт). Ну, то есть все как обычно - "я надену все лучшее сразу".

Причем музыкальные номера настолько нелепо сняты и станцованы, что смотреть на них физически больно. Это даже не привет эпохе гламура второй половины "нулевых", когда эстетическим камертоном продвинутой московской поп-культуры выступал клуб "Крыша мира" (что уже само по себе сейчас смешно вспоминать). Это что-то из области совсем уж дурного китча - за изображение на экране стыдно почему-то тебе, а должно быть вообще-то его создателям.

Сюжет "Льда" - какая-то насмешка над здравым смыслом. Создатели не потрудились узнать про мир фигурного катания вообще ничего, поэтому горячечная логика поступков персонажей и уровень дичи здесь с каждой минутой нарастают.

В художественном мире фильма, например, возможна ситуация, когда между стартами профессиональные спортсмены выступают даже не в шоу, а в каких-то цирках на льду. Залечивать серьезнейшую профессиональную травму чемпионку страны и мира отправляют в родной медвежий угол. И когда она, вопреки всему, вдруг вновь начинает кататься, ее вновь ставят в пару к бывшему партнеру, который с другой девушкой уже успел завоевать награды на соревнованиях. Апофеозом бреда выглядит финал, когда хоккеист выходит на лед вместо фигуриста и выступает ничуть не хуже.

Фото: kinopoisk.ru
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Уже со всех сторон звучат оправдания - мол, снимали ведь сказку, поэтому не нужно искать во "Льду" правдоподобности. Постойте, но разве жанр сказки отрицает законы элементарной логики? Разве сюжет романтической мелодрамы для девочек из провинции (а "Лед" именно это из себя и представляет) должен быть антологией самой безобразной чуши? Разве жанровое кино означает тотальный отрыв от всех реалий? Мир "Льда" - параллельная реальность, состоящая из покрытых сладким вареньем глупостей.

Та же команда продюсеров из компании "Водород" делала в прошлом году "Притяжение". И проблемы были схожие - слабый сценарий пытались спасти техническими наворотами. Но на фоне "Льда" и "Притяжение" выглядит "Гражданином Кейном".

Год, который начался для российского кино феноменально удачно (кассовые сборы "Движения вверх", "Довлатов" в программе Берлинале и "Война Анны" Алексея Федорченко в Роттердаме), показывает, что всерьез радоваться нашей российской киноиндустрии рано. Пример "Льда" показывает, что извечное "и так сойдет" никуда не делось - и нам вновь подсовывают несъедобную пустышку в красивой обертке.

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