Министр транспорта допустил приостановку полетов Ан-148

Глава Минтранса Максим Соколов допустил приостановку эксплуатации Ан-148 до выяснения причин катастрофы самолета, разбившегося в воскресенье в Подмосковье.

Об этом он заявил журналистам в аэропорту "Домодедово", где министр провел межведомственное совещание.

По его словам, делать выводы о причинах крушения преждевременно, сейчас идет сбор обломков на месте крушения борта, поиск "черных ящиков".

В Оренбургскую область направляются врачи, психологи, представители страховой компании. Принято решение о дополнительных выплатах.

Идет подготовка к проведению генетической экспертизы, она пройдет в Москве.