Мужчина с мачете напал на прихожан католической церкви в Индонезии

Священник и трое прихожан были ранены во время нападения на церковь в индонезийском городе Джокьякарта, сообщает издание NZCity.

22-летний молодой человек, вооруженный мачете, напал на членов конгрегации в церкви Святой Лидвины. Священник был ранен в затылок, а еще несколько человек получили ранения, прежде чем преступник начал кромсать мачете статую Иисуса и Марии. В церковь ворвался патрульный полицейский и попытался договориться с нападавшим.

Полиция сообщила, что преступник попытался ударить офицера, однако тот выстрелил в ответ и ранил его. Мотивы действий задержанного преступника выясняются.