Мужчина с ножом напал на посетителей магазина в Пекине

Полиция в столице Китая Пекине в воскресенье задержала мужчину, который напал с ножом на посетителей центра в оживленном торговом районе. В результате полученных ранений одна женщина скончалась, еще 12 человек госпитализированы, заявили в полиции. По некоторым данным, преступник также получил ранения при задержании.

Мужчина, чей возраст не уточняется, совершил нападение около 13:00 в 13-этажном торговом центре Joy City в районе Сидань китайской столицы. В этом центре представлены элитные мировые бренды и располагается несколько кинотеатров, оснащенных по последнему слову техники.

Местные медиа демонстрируют фотографии из местного центра и, по крайней мере, одного раненого, которого увозят с места трагедии.

Как отмечает Reuters, насильственные преступления редко встречаются в Китае по сравнению со многими другими странами, особенно в крупных городах, где существуют повышенные меры безопасности. Однако в последние годы в КНР произошло несколько атак с применением ножей и топоров.

Так, в 2015 году в фешенебельном торговом и развлекательном районе Санлитун в Пекине полиция арестовала человека с двумя мечами, который убил китайскую женщину и ранил французского туриста.