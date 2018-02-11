На минеральную воду могут ввести монополию

На производство знаменитой минеральной воды "Ессентуки" и "Нарзан" могут ввести монополию, чтобы очистить рынок от подделок. Об этом в интервью "Российской газете" сообщил вице-премьер Александр Хлопонин.

"Есть три базовых собственника месторождения, которые производят "Ессентуки". У нас сегодня действуют модели на НМПТ (наименование места происхождения товара). То есть достаточно взять литр воды из этой скважины, и можно на бутылку уже клеить название "Ессентуки". Должна быть либо монополия, либо эти три производителя должны объединить активы, вообще на сторону не выдавать никому ни литра воды, а сами производить воду", - считает он.

Кроме того, вице-премьер уверен, что уникальные скважины нуждаются в защите. "Если все время вычерпывать из них воду, то рано или поздно ее качество пострадает. Так нельзя. Это же главный бренд Северного Кавказа, его надо защищать", - говорит Хлопонин.

Сейчас рынок заполнен подделками таких известных брендов, как "Ессентуки" и "Нарзан". "Люди должны иметь гарантии, что приобретают именно эту воду. А сегодня что мы видим? Существует около 30 компаний, которые разливают минералку "Ессентуки", и мы не понимаем, откуда они берут эту воду, где скважина, из которой они берут воду", - вопрошает зампред правительства.

Полностью интервью заместителя председателя правительства Александра Хлопонина читайте в завтрашнем номере "Российской газеты", 12 февраля 2018 года