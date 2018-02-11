Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили утратил возможность получить статус политического беженца - отказ в его тяжбе с миграционной службой Украины огласил Окружной административный суд Киева.

Верные президенту Порошенко спецслужбы попытались задержать возмутителя спокойствия для дальнейшей экстрадиции, однако спецоперация сорвалась. Экстрадировать Саакашвили собираются в Грузию - об этом заявил министр юстиции Украины Павел Петренко.

Но адвокаты Саакашвили настаивают, что до вынесения решения по кассационной жалобе их клиент остается неприкосновенным. Так или иначе, но украинского политика Саакашвили все-таки попытались задержать: группа автоматчиков в форме спецназа хотела проникнуть в фешенебельный отель "Файрмонт", где ныне находится фигурант, как он сам утверждает, из соображений экономии.

Операция провалилась благодаря охране отеля: они потребовали у правоохранителей любые сопроводительные документы - ордер на арест, судебное или прокурорское постановление, и, не получив их, отказали автоматчикам в проходе на частную территорию. Оказалось, что арестовать Саакашвили пытались сотрудники Управления госохраны - телохранители президента Порошенко, не имевшие права на осуществление подобных действий.