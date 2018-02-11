Немецкая политика подтвердила свою непредсказуемость и, по выражению Spiegel Online, "безжалостность": глава социал-демократов Мартин Шульц, претендовавший на должность министра иностранных дел в новом правительстве, отказался от работы своей мечты. Сенсационное решение было принято под давлением однопартийцев и прежде всего нынешнего главы дипведомства ФРГ Зигмара Габриэля, который не захотел уступать соратнику кресло и публично вынес сор из избы.

Теперь Шульц, принявший непопулярное решение вступить в коалиционные переговоры с Ангелой Меркель (в результате которых СДПГ получает многие ключевые министерства), уходит также с поста главы партии и будет сидеть в бундестаге как рядовой депутат. А немецкие журналисты говорят о трагическом стечении обстоятельств, комментируя "беспрецедентный казус Шульца".

Согласно утечкам в СМИ, "пока все еще глава Социал-демократической партии Германии" Мартин Шульц может оставить свой пост не в марте, как предполагалось ранее, а уже на этой неделе - во вторник. Напомним, что решение передать бразды правления председателю фракции СДПГ в бундестаге 47-летней Андреа Налес было принято Шульцем еще в то время, когда он рассчитывал занять место министра иностранных дел. Бывший председатель Европарламента, "евроэнтузиаст" до мозга костей, никогда не скрывал своих амбиций. Однако недооценил амбиций искушенного аппаратчика Зигмара Габриэля, который в свое время уступил Шульцу партийное руководство, перебравшись на время предвыборной кампании в МИД ФРГ.

Тогда за восемь месяцев до выборов было решено, что партии нужен ребрендинг, и повести на них социал-демократов должно было новое лицо. В итоге СДПГ под руководством Мартина Шульца получила в сентябре худший результат за всю историю - чуть более 20 процентов голосов. Сам Шульц, поначалу заявивший об уходе партии в оппозицию, затем передумал и согласился на участие социал-демократов в переговорах с христианскими демократами о воссоздании "большой коалиции". За что, кстати, был обвинен в соглашательстве.

Шульц, мечтавший возглавить МИД ФРГ, теперь будет сидеть в бундестаге как рядовой депутат

Напомним, что коалиционному соглашению еще предстоит утверждение на съезде 440 тысяч членов СДПГ, многие из которых выступают против сделки с Меркель. На этом фоне коллеги начали давить на Шульца, призывая его отказаться от притязаний на министерский пост. "Если он этого не сделает, то мы с большой вероятностью проиграем", - сообщил источник в CДПГ газете Bild. На этом фоне 58-летний Габриэль не постеснялся озвучить свои обиды. "Я с удовольствием исполнял обязанности министра иностранных дел. И, по мнению населения, делал это успешно. Сожалею, что общественное признание моей работы безразлично новому руководству СДПГ. Жаль, что настолько неуважительным стало у нас отношение друг к другу и как мало ценятся обещания", - посетовал "все еще глава МИД". В результате Шульц распространил заявление о своем отказе войти в правительство. "Искренне надеюсь, что это завершит кадровые дебаты. Мои личные амбиции не должны противоречить интересам партии", - заключил политик.