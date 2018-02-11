Похитители на Украине убили мужчину, дважды получив за него выкуп

В украинском Кривом Роге задержаны трое нелюдей, которые убили 20-летнего мужчину, дважды снимая деньги с его карточки и продержав его в заложниках около месяца.

Эта история началась в начале января, когда преступники в возрасте от 19 до 25 лет похитили молодого человека и начали требовать деньги от его родственников. Им удалось получить суммы от 60 до 100 тысяч гривен, снимая деньги в банкоматах. При этом, как пишет издание "Знамя индустрии", негодяи постоянно накачивали парня сильнейшими препаратами в надежде, что он умрет. Однако молодой человек выжил. В последний раз, когда преступники потребовали у матери жертвы 100 тысяч гривен и не получили их, они решили избавиться от него. 20-летнего молодого человека задушили, а его труп закопали в Долгинцевском районе.

На поиски преступников были брошены около 100 полицейских, ими было проведено более 80 оперативно-следственных действий. Во время задержания на парковке у супермаркета, у злоумышленников в машине была найдена лопата, пакет с вещами, а также около 13 тысяч гривен.

"Мы задержала трех нелюдей, которые месяц назад в Кривом Роге похитили 20-летнего парня и, спустя три недели, зверски его убили. Сложно поверить, что сейчас жизнь человека может стоить 100 тысяч гривен. Столько они вымогали у отчаявшейся от горя матери", - заявил начальник Главного Управления Национальной полиции по Днепропетровской области Виталий Глуховеря, раскрыв детали преступления на своей странице в Facebook.

По его словам, преступную группировку создал ранее судимый, который еще пять лет назад, отбывая срок за мошенничество, задумал столь циничное и жестокое преступление. В подельники он взял двух таких же отморозков. Он заранее придумал себе алиби, устроившись на работу в маршрутное такси. Открыто уголовное производство по статьям Уголовного Кодекса Украины "умышленное убийство", "похищение человека", и "вымогательство".