Производить коньяк будут по новому ГОСТу

Новый ГОСТ на коньяк пропишет сам процесс его производства, а не только его цвет и крепость. Об этом в интервью "Российской газете" сообщил вице-премьер Александр Хлопонин.

"ГОСТ должен зафиксировать не только количество градусов в коньяке, а сам стандарт его изготовления. Коньяк - это то, что произведено из дистиллята - винограда, который бродит, а не когда краситель и спирт дают цвет и крепость", - пояснил он.

Сегодня на полках магазинов из коньяка - 40-60 процентов - фальсификат. "Это не виноград, а коктейль из спирта и красителей, который никакого отношения к коньяку не имеет. Это даже не бренди, это вообще непонятно что. Новый ГОСТ пропишет сам процесс производства", - рассказал вице-премьер.

Полностью интервью заместителя председателя правительства Александра Хлопонина читайте в завтрашнем номере "Российской газеты", 12 февраля 2018 года.