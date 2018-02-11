Путин перенес поездку в Сочи в связи с крушением Ан-148 в Подмосковье

Глава государства скорректировал свой график в связи с крушением Ан-148 в Подмосковье: в Сочи он завтра не поедет, а продолжит работать в столице.

"В связи с трагическими событиями президент принял решение перенести намеченную на понедельник региональную поездку и продолжить рабочий график в столице, в том числе с учетом возможной необходимости координации работы правительственной комиссии", - сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

На вторую половину дня в графике намечены контакты с главой Палестины Махмудом Аббасом, который будет в России с рабочим визитом.

"О других мероприятиях проинформируем дополнительно", - добавил Песков.