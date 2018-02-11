Расхитителя гробниц в Китае приговорили к смертной казни

В отношении членов банды расхитителей гробниц в Китае вынесены приговоры от тюремного срока до высшей меры наказания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на китайское государственное агентство "Синьхуа".

Народный суд средней ступени города Юньчэн в китайской провинции Шаньси признал виновными участников банды, промышлявшей разграблением гробниц. Четырех преступников приговорили к пожизненному отбыванию тюремного заключения, в том числе за незаконное хранение оружия и организацию азартных игр. Пятый, приговоренный к смерти, виновен в ряде преступлений, среди которых, помимо прочего, значатся разграбление объектов культурного наследия и контрабанда наркотиков. Еще четверо получили различные сроки заключения, самый суровый из которых - 20 лет.

Группировка с 1993 года имела отношение к более чем 70 различным преступлениям в Юньчэне. За прошлый год правоохранительные органы провинции Шаньси задержали 200 человек, подозреваемых в разграблении и незаконной продаже предметов старины из объектов культурного наследия.