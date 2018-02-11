Дело о крушении Ан-148 передано в Главное следственное управление СК РФ

Расследованием авиакатастрофы Ан-148 займется Главное следственное управление СК РФ. Такое поручение дал глава ведомства Александр Бастрыкин. Ранее дело возбудило межрегиональное следственное управление на транспорте.

Уже сформирована группа из самых опытных следователей, в которую вошли и представители ММСУТ. Напомним, что дело возбуждено по части 3 статьи 263 УК РФ - "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". По предварительным данным, в результате крушения лайнера "Саратовских авиалиний" Москва - Орск погибли 65 пассажиров и 6 членов экипажа.

Напомним, что ЧП с этим самолетом той же компании произошло год назад в Домодедово. Тогда борт Москва - Саратов при рулении на взлет столкнулся со спецмашиной.