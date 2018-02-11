В Подмосковье обнаружены обломки пропавшего с радаров самолета Ан-148

В Подмосковье обнаружены обломки самолета Ан-148, выполнявшего рейс из Москвы в Орск Оренбургской области, сообщает ТАСС.

Самолет пропал с радаров через две минуты после вылета из аэропорта Домодедово, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

Напомним, самолет "Саратовских авиалиний" пропал с радаров вскоре после вылета из аэропорта. На борту находились 65 пассажиров и 6 членов экипажа.

Ранее сообщалось, что упавший самолет нашли с воздуха в поле в Раменском районе Подмосковья.

По факту крушения самолета Ан-148 возбуждено дело о нарушении правил полетов, сообщили в Следственном комитете РФ.