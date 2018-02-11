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11.02.2018 16:01
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Возбуждено дело по крушению самолета под Москвой

Текст: Сергей Бабкин

По факту крушения пассажирского самолета под Москвой возбуждено уголовное дело. Об этом сообщил Следственный комитет РФ.

Фото: МЧС РФ/РИА Новости
В Подмосковье обнаружены обломки пропавшего с радаров самолета Ан-148

Установлено, что лайнер "Ан-148" компании "Саратовские авиалинии" упал сразу же после взлета в Раменском районе Подмосковья. По предварительным данным, на борту было 65 пассажиров и 6 членов экипажа. Как сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко, дело возбуждено по части 3 статьи 263 УК РФ - "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". Есть данные, что на месте найдены тела двоих погибших.

Самолет региональной компании, упавший под Москвой, направлялся в Орск. Он пропал с радаров через две минуты после вылета. Как передал ТАСС, шансов выжить у пассажиров практически не было.

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