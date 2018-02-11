СМИ сообщили о падении пассажирского самолета в Подмосковье

В Подмосковье пропал с радаров самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний", выполнявший рейс из Москвы в Орск Оренбурской области.

По данным СМИ, на борту воздушного судна находился 71 человек - 65 пассажиров и 6 членов экипажа. Сообщается, что самолет вылетел из аэропорта Домодедово.



ГУМЧС по области проверяет информацию о падении лайнера. На место ЧП направлены спецслужбы

По некоторым сведениям, воздушная машина упала в Раменском районе Подмосковья.

Позже стало известно, что самолет действительно разбился. Возбуждено уголовное дело.

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