Источник: Второго судна в небе по курсу полета Ан-148 не было

Вылет самолета Ан-148 "Саратовских авиалиний" из аэропорта "Домодедово" прошел штатно, но при наборе высоты он пропал с радаров и на связь не выходил, сообщил "Российской газете" источник в авиаотрасли.

Он также отметил, что никакого другого воздушного объекта в небе в этом квадрате в момент катастрофы не было. Таким образом версия о столкновении в воздухе пока не подтверждается.

В Госкорпорации по организации воздушного движения отметили, что средства объективного контроля, которые записывали переговоры диспетчеров с пилотами этого рейса, переданы для расследования причин катастрофы.