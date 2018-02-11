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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Первая "ласточка"

Дом для участников программы реновации готов к заселению
Текст: Сергей Жуков
Фото: Александр Корольков
Российская газета - Столичный выпуск №7493 (30)
Первый дом для участников программы реновации в Москве готов к заселению. Будущим новоселам уже начали выдавать ордера на осмотр квартир, которые они смогут получить взамен старых. Как выглядит первая "ласточка" реновации, посмотрели корреспонденты "РГ".

Программу реновации жилья в Москве, напомню, приняли минувшим летом. В список на расселение вошли более 5 тыс. домов. Большинство из них - пятиэтажки. "Больше всего "хрущевок" в Восточном административном округе - 1061, а это 20% от общего числа сносимых домов, - рассказал глава департамента градостроительной политики Сергей Левкин. - Поэтому не случайно, что первый дом для заселения подготовлен именно на востоке столицы". Монолитный 18-этажный дом построен в Северном Измайлове на 5-й Парковой улице. Это 10 минут ходьбы от станции метро "Щелковская". В нем 340 квартир. Первыми сюда переедут жители 160 квартир из двух пятиэтажек, расположенных в 300 метрах отсюда - на улице Федина. По словам Левкина, квартиры по общей и жилой площадям в новостройке почти в полтора раза больше прежних - за счет более просторных кухонь, санузлов и прихожих.

Фото: Photoxpress
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Поскольку дом возводился по другой городской программе, его пришлось "подгонять" под стандарты реновации. Теперь здесь жилье комфорт-класса. Как рассказал замглавы департамента строительства Александр Ломакин, пришлось многое изменить. В квартирах строители сняли уже наклеенные линолеум и бумажные обои. Вместо них в комнатах на полу уложили ламинат, в прихожей и "мокрых зонах" - керамогранитную плитку, а стены оклеили флизелиновыми обоями под покраску. В будущем хозяева смогут покрасить их в любой цвет. Трубы отопления спрятаны в пол, установлены батареи нового типа - с возможностью регулировки температуры. Пластиковые окна двухкамерные, с москитной сеткой и клапаном микропроветривания. В некоторых квартирах есть гардеробные. В санузлах установлены раковины, унитазы и ванны, а на кухне - мойка и электрическая плита. На стене, предназначенной для будущего кухонного гарнитура, выложен фартук из плитки. "В некоторых квартирах, возможно, останется отрегулировать окна, - добавил Ломакин. - В остальном квартиры готовы принять своих хозяев, нужно только завезти мебель, и можно начинать новую жизнь".

Готов к приему и двор новостройки - оборудованы детская и спортивная площадки, отдельные парковочные места, пешеходные дорожки. С одной стороны - школа, а с противоположной - детский сад. Первый этаж - нежилой, поэтому скоро тут, возможно, появятся магазины, аптеки, салоны красоты. Этому факту особенно рада ветеран труда Надежда Юнина. Вот уже почти 30 лет она живет в пятиэтажке на улице Федина. У нее "однушка" площадью 32 квадратных метра. Скоро пенсионерка переедет в квартиру из 45 "квадратов", а главное, как она хотела, повыше - на четвертый этаж. Увиденным будущая хозяйка осталась довольна - понравились балкон с панорамным остеклением и просторная кухня. "Очень переживала, смотрела на дом снаружи и ломала голову, что и как будет", - поделилась она. На переезд у нее, как и других новоселов, три месяца. Желающие, кстати, могут улучшить свои жилищные условия, докупив необходимые метры.

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