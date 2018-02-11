Опознание жертв крушения Ан-148 пройдет в Москве

Опознание жертв крушения Ан-148 пройдет в Московском бюро судебно-медицинской экспертизы. Об этом "Интерфаксу" сообщил заместитель мэра столицы Леонид Печатников.

По словам заммэра, столичные психологи и социальные работники уже начали работать с родственниками погибших. Между тем в Орске начнется сбор материала для экспертизы ДНК. Это поможет как можно скорее опознать погибших.

Напомним, что Ан-148 компании "Саратовские авиалинии" разбился в Раменском районе почти сразу после вылета из Домодедово. На борту были 65 пассажиров и 6 членов экипажа, все они погибли.