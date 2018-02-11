У Росавиации в последнее время не было претензий к "Саратовским авиалиниям"

Росавиация проведет проверку авиакомпании "Саратовские авиалинии", чей Ан-148 потерпел крушение в Подмосковье, сообщил глава ведомства Александр Нерадько журналистам в аэропорту "Домодедово".

В последнее время проблем с обеспечением безопасности полетов у авиакомпании не было. Нерадько напомнил, что бывший гендиректор перевозчика провез своего родственника в кабине экипажа, в связи с чем он был уволен, после этого в серьезных нарушениях компанию не замечали.

Ространснадзор в рамках своих полномочий начал внеплановые проверки авиакомпании, а также служб аэропорта "Домодедово", которые готовили борт вылету, сообщил глава Ространснадзора Виктор Басаргин.

Информация о результатах проверок будет докладываться госкомиссии.

"Саратовские авиалинии" - региональная авиакомпания. В ее парке шесть Як-42, шесть Ан-148, два самолета Эмбраер-190.