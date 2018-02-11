В СК РФ рассказали о расследовании причин крушения Ан-148

Спустя несколько часов после трагедии следователи начали первые допросы по уголовному делу о крушении самолета Ан-148 в Подмосковье.

Как рассказала корреспонденту "РГ" официальный представитель СК Светлана Петренко, следователи моментально приступили к работе на месте происшествия, а также в Саратове, Орске, Оренбурге и в аэропорту Домодедово. По словам Петренко, изымается эксплуатационная документация в компании "Саратовские авиалинии", допрашиваются ее сотрудники.

Кроме того, следователи установили работников аэропорта "Домодедово", готовивших воздушное судно к полету, и сразу же приступили к их допросам. Проводится аналогичная работа и по линии диспетчерской службы аэропорта вылета.

По словам представителя следственного ведомства, изучается вся техническая составляющая подготовки потерпевшего крушение самолета к вылету, истребован список пассажиров. Следователи проверят все возможные версии авиакатастрофы, в том числе погодные условия, человеческий фактор, техническое состояние самолета и другие возможные варианты.

Пока ни одна версия не признана приоритетной.