Спасенный из ледового плена теплоход прибудет на Сахалин

Пассажирский теплоход "Игорь Фархутдинов", пять суток находившийся в ледовом плену в южной части Охотского моря, в воскресенье прибудет в сахалинский Корсаков. Дорогу ему прокладывает ледокол "Капитан Хлебников", сообщает пресс-служба островного правительства.

"В темное время суток проводку судна осложнили встретившиеся на пути мощные льды. Из соображений безопасности капитан ледокола принял решение отложить спасательную операцию до утра", - говорится в сообщении.

Сейчас караван движется со скоростью около 10 узлов. Ориентировочно он прибудет в Корсаков в 16 часов по местному времени.

Напомним, теплоход "Игорь Фархутдинов" со 127 пассажирами на борту, направлявшийся от курильского острова Шикотан в город Корсаков, застрял в южной части Охотского моря из-за плотного ледового поля. В течение пяти дней экипаж пытался пробиться к чистой воде самостоятельно, но маневрирование успехом не увенчалось. В субботу к судну подошел ледокол "Капитан Хлебников", который и вывел его в безопасный район.

На борту "Игоря Фархутдинова" достаточно запасов пищи и воды. Жизни пассажиров ничего не угрожает.